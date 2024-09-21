Аршавин назвал имена футболистов, способных усилить «Зенит»

Как минимум три человека смогут, по его мнению, изменить расклад сил Член правления ФК «Зенит» Андрей Аршавин рассказал, кто из футболистов, по его мнению, мог бы сделать команду сине-бело-голубых еще сильнее, пишет RT.
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