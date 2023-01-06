Клиент агентства Федерера Шелтон и действующий чемпион Эмбер получили wild card в Окленд

Турнир ATP в Окленде объявил обладателей wild card. Ими стали: действующий чемпион Юго Эмбер; клиент основанного Роджером Федерер агентства Team8 Бен Шелтон (его связь с швейцарцем подчеркнул даже официальный твиттер турнира); новозеландец Киранпал Панну.
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