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Царьград

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Пенсии проиндексируют дважды в 2027 году: названы даты

Пенсии проиндексируют дважды в 2027 году: названы даты

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что в 2027 году страховые пенсии планируется проиндексировать дважды: 1 февраля и 1 апреля.

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