Состав БРИКС может пополниться еще одной страной из Азии

ИЗВЕСТИЯ/Архив "Известий" Таиланд является одним из наиболее вероятных кандидатов на полноправное вступление в БРИКС.
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