Не могла закрыть глаза: у 10-летней девочки после ветрянки парализовало обе стороны лица

Редкое осложнение развилось у ребенка спустя три недели после инфекции. Врачи долго не могли понять причину паралича.
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