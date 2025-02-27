Политика как он...
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Политика как она есть

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В Европе приготовились установить мир на Украине

В Европе приготовились установить мир на Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта в приглашении лидерам стран-членов Европейского союза на специальный саммит 6 марта заявил, что Европа готова участвовать в гарантиях соблюдения мира на Украине.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Чем больше их гарантий, там меньше шансов для украины.
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23 час.
Владимир Соловьев
ТОЛЬКО КАПИТУЛЯЦИЯ УКРАИНЫ. ЕВРОПА ВТОЛКНУЛА УКРАИНУ В ВОЙНУ С РОССИЕЙ И ОБЯЗАНА  ЗАПЛАТИТЬ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ СОЛДАТ В УКРАИНЕ!
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20 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Пусть раком Европа встаёт и готовится  устанавливать мир.
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18 час.
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