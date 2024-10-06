Здравствуйте, мои дорогие читатели. Не думали, не гадали казахи, что придётся им западных благодетелей пугать судами и исками.
У хитрых казахов глаза открылись!
Комментарии
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Евгения Болотова
Вооще интересно так выходит: пр-во предлагает, берётся взятка миллиардная, те возводят что-то, потом санкции те линяют, а кое кто с миллиардами, да ещё и то, что возвели во владении остаётся... Не хилая придумка... Бывший Союз на выдумки коварен...
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9 час.
Нинэлла Кукса
....от цвета флага ничего не изменится...
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4 час.
мв
михаил валеев
Сколько стоило топливо для автомобиля в СССР? А сейчас у меня даже лисапеда нет топливо дорогое в магазине.
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51 мин.
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