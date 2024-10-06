Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Galina Bobryasheva
    Нации жуликов.Что за "пакт о бу...
  • михаил валеев
    Сколько стоило топливо для автомобиля в СССР? А сейчас у меня даже лисапеда нет топливо дорогое в магазине.У хитрых казахов ...
  • Серега Решетников
    Организация Отдельной НацииЧто за "пакт о бу...

У хитрых казахов глаза открылись!

У хитрых казахов глаза открылись!

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Не думали, не гадали казахи, что придётся им западных благодетелей пугать судами и исками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгения Болотова
Вооще интересно так выходит: пр-во предлагает, берётся взятка миллиардная, те возводят что-то, потом санкции те линяют, а кое кто с миллиардами, да ещё и то, что возвели во владении остаётся... Не хилая придумка... Бывший Союз на выдумки коварен...
Ответить
9 час.
Нинэлла Кукса
....от цвета флага ничего не изменится...
Ответить
4 час.
мв
михаил валеев
Сколько стоило топливо для автомобиля в СССР? А сейчас у меня даже лисапеда нет топливо дорогое в магазине.
Ответить
51 мин.

Картина дня

наверх