У хитрых казахов глаза открылись!

Евгения Болотова

Вооще интересно так выходит: пр-во предлагает, берётся взятка миллиардная, те возводят что-то, потом санкции те линяют, а кое кто с миллиардами, да ещё и то, что возвели во владении остаётся... Не хилая придумка... Бывший Союз на выдумки коварен...