Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Молодые Би-2, Нагиев и еще 13 редких архивных фото знаменитостей

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Когда вы в последний раз смотрели чей-то альбом старых фотографий? Поколения сменяются и вот уже нам даже нечего показать гостям, потому что все фотографии только в соцсетях, а такие чтобы старые, архивные, может еще черно-белые.

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