Министр обороны Индонезии объяснил, почему важен Парад Победы в Москве

Напоминанием о важности сохранения суверенитета и укрепления национальной идентичности назвал Парад Победы в Москве министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, 10 мая сообщила пресс-служба индонезийского военного ведомства.
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