Новый дорожный знак появится в России: что он будет означать

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. Новый дорожный знак предложили создать в России. С соответствующей инициативой обратился комитет Московской Торгово-промышленной палаты по вопросам развития устойчивых транспортных систем.
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