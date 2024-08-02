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Раскрыты последствия попытки атаки дронов ВСУ на Краснодарский край

Раскрыты последствия попытки атаки дронов ВСУ на Краснодарский край

Из-за падения и взрыва беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Староминском районе Краснодарского края загорелся сарай и окна прилегающего к нему домовладения.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вот  они, последствия  беспримерного воровства в МО. Увы, но  ВСУ  превосходят  ВС  РФ  в  дронах=  в  6  раз, как писали недавно. Пусть даже чуть приврали, пусть в  4  раза., но превосходят. А как написал в одной статье автор на 11 триллионов  украденных денег можно  было построить не менее 200 миллионов  дронов
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