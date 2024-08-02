Из-за падения и взрыва беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Староминском районе Краснодарского края загорелся сарай и окна прилегающего к нему домовладения.
Раскрыты последствия попытки атаки дронов ВСУ на Краснодарский край
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Вот они, последствия беспримерного воровства в МО. Увы, но ВСУ превосходят ВС РФ в дронах= в 6 раз, как писали недавно. Пусть даже чуть приврали, пусть в 4 раза., но превосходят. А как написал в одной статье автор на 11 триллионов украденных денег можно было построить не менее 200 миллионов дронов
Ответить
18 час.
Свежие комментарии