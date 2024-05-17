Число уголовных дел по подпольным казино выросло в регионе в десять раз

Прокуратура Новосибирской области привела данные по сравнению с 2023 годом. За четыре месяца 2024 года сотрудники подразделений ЭБ и ПК ГУ МВД России по Новосибирской области по 12 адресам провели более 20 проверок соблюдения законодательства, регулирующего правоотношения в области организации и проведения азартных игр.