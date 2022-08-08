Запад занимается грабежом, конфискуя имущество граждан РФ — член Совфеда

Конфискация имущества российских граждан и компаний в Европе является грабежом, после которого Западу перестанут доверять, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, 8 августа пишут «Известия».
Конфискация имущества российских граждан и компаний в Европе является грабежом, после которого Западу перестанут доверять, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, 8 августа пишут «Известия».
Свежие комментарии