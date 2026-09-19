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Иркутск Сегодня

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Пропала в лесу: в Зиминском районе вторые сутки ищут 67-летнюю Елену Осипову

В селе Новолетники (Зиминский район) развернута поисковая операция. Вчера вечером в полицию обратилась внучка пропавшей 67-летней женщина.

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