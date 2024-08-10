«Ювентус» может купить за 15 млн евро защитника Хорватии и «Аякса» Шутало

«Ювентус» рассматривает возможность приобретения центрального защитника Йосипа Шутало. Туринцы переключились на 24-летнего игрока «Аякса» и сборной Хорватии после срыва трансфера Жана-Клера Тодибо, который переходит из «Ниццы» в аренду в «Вест Хэм».