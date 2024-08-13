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«Объявление о проведении контртеррористической операции под руководством Бортникова говорит о том, что Путин был недоволен тем, как российское военное командование справляется с ситуацией в Курской области»

«Объявление о проведении контртеррористической операции под руководством Бортникова говорит о том, что Путин был недоволен тем, как российское военное командование справляется с ситуацией в Курской области»

Путин поручил Бортникову руководство КТО в Курской области. Генштабом президент был недоволен, - Институт Изучения Войны (ISW) По сообщениям Института, Путин, вероятно, назначил Бортникова (главу ФСБ) руководить контртеррористической операции, потому что Бортников ранее зарекомендовал себя как эффективный менеджер во время кризисов, которые угрожали внутренней стабильности России.

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Комментарии
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Лора Лора
После посадки Ворья из Мо было понятно, кто главные военные казнокрады. Естественно менять всех. тем более сонного Джо=герасимова. Они даже не постеснялись замарать Боевого Генерала Иванова. Стыдно за наших следователей.
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