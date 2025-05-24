Минобороны РФ и "Барс-Белгород" разминируют поля на границе с Украиной

Инженеры и добровольцы "Барс-Белгород" проводят разминирование в Белгородской области. Специалисты уничтожают опасные боеприпасы после обстрелов ВСУ, включая кассетные суббоеприпасы и противотанковую мину.
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