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Пять требований и дедлайн до конца июля: Запад передал Москве условия по Украине

Пять требований и дедлайн до конца июля: Запад передал Москве условия по Украине

Лавров заявил об исчерпании доверия к Западу на фоне новых требований к России Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва больше не доверяет западным партнерам, комментируя ситуацию вокруг возможных переговоров по украинскому конфликту.

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