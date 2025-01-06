Минобороны России: в небе над Крымом уничтожили БПЛА

Над территорией Крыма расчеты противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА.«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», - сообщили в Минобороны России.
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