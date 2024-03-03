Вспомните сцену из мультфильма «Король лев». Да-да, ту самую, в ущелье. В жизни все происходит практически так же — стада из тысяч особей несутся вперед, сметая все на своем пути, падая и поднимаясь вновь или вовсе не поднимаясь.