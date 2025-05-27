В Салехарде рабочие проведут комплексный уход 1245 деревьев и кустарников

В течение теплого сезона рабочие в Салехарде проведут комплексный уход 1245 деревьев и кустарников. Несмотря на снегопад, специалисты уже занялись снятием укрытий с хвойных, сообщили в telegram-канале администрации ямальской столицы.
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