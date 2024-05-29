Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 883 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Репертуар придётся "дорабатывать напильником", без "ай-на-нэ-на-нэ" их там слушать никто не будет, ну менталитет тако...В таборе всё веселей
  • HotRS
    Откуда у нее деньги на супрастин? У нее маечка, или что там у нее, с дырками. Воротничок потертый.Жена российского ...
  • Traveller
    Маша, голубушка, потому я и перестал при необходимости посещения Парижа выходить без надобности из отеля. В Париже пр...Жена российского ...

Президент Эстонии решил поставить Россию на колени. Через день поставили его

Президент Эстонии решил поставить Россию на колени. Через день поставили его

Президент Эстонии Алар Карис на днях допустил крайне неосторожную фразу: На следующий день многие полезли в Википедию, чтобы узнать, что же это за чудак такой, и неожиданно обнаружили о нем вот это: Злые языки тут же написали, что, оказывается, после обнаружения такого факта не только он, но и его родственникам было не привыкать вставать на колени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Денис Волков
То что он сын эстонской проститутки это только плюс при нынешней власти и политики. Это значит что мама была вечно гонима в СССР.  Она так типа боролась за свою свободу и свободу Эстонии! Интересно, а маму не наградили за борьбу с оккупантами?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх