Вот и российская ЭКБ подтягивается. Завод «Оксид».

Наибольшее возмущение околодиванной общественности вызывает тот факт, что импортозамещение в России происходит в подавляющем большинстве случаев на электронной компонентной базе иностранного производства (ЭКБ ИП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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