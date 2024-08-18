Искать людей в России теперь будут с помощью Wi-Fi

Новая система поможет узнать местоположение человека с точностью до 5 метров В России создадут пилотную зону для первой системы поиска людей по Wi-Fi, сообщил в интервью ТАСС ректор Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики Юрия Зазуля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии