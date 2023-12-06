Мигрант надругался над школьницей в Сергаче – Бастрыкин запросил отчет о расследовании

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту надругательства над школьницей в Нижегородской области со стороны мигранта.
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