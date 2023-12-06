РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Idiot!Байден пугает Кон...
  • Гарий Щерба
    ОПЯТЬ ..!!!???!!!Мигранты избили д...
  • Аким Воземчук
    Хороший формат.Президента в этом возрасте,молодые и борзые  слушают  и воспринимают как безусловную установку на буду...Путин рассказал о...

Мигрант надругался над школьницей в Сергаче – Бастрыкин запросил отчет о расследовании

Мигрант надругался над школьницей в Сергаче – Бастрыкин запросил отчет о расследовании

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту надругательства над школьницей в Нижегородской области со стороны мигранта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх