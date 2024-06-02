Премьер-министр России Михаил Мишустин 3-4 июня посетит Белоруссию. Глава российского правительства в ходе рабочей поездки в республику примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии