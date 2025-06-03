Царев: значительная часть делегации Украины не владеет украинским языком

Олег Царев объяснил, почему украинские делегаты говорили на русском языке в Стамбуле. На территории Украины, несмотря на действующие языковые ограничения, многие представители власти и парламентарии продолжают говорить на русском языке в повседневной жизни и на работе.
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