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Царев: значительная часть делегации Украины не владеет украинским языком

Царев: значительная часть делегации Украины не владеет украинским языком

Олег Царев объяснил, почему украинские делегаты говорили на русском языке в Стамбуле. На территории Украины, несмотря на действующие языковые ограничения, многие представители власти и парламентарии продолжают говорить на русском языке в повседневной жизни и на работе.

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