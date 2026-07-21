Провал НАТО в Киеве: «Кинжалы» уничтожили секретный завод

Прямым попаданием ракеты российские военные стерли с лица земли киевский завод UKRTAC. В официальных отчетах он производил средства индивидуальной защиты для ВСУ, но на самом деле это был полигон для обкатки новейших натовских технологий, превращающих обычного пехотинца в киберубийцу.