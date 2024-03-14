Сегодня завершается досрочное голосование на выборах президента России. На то, чтобы поддержать своего кандидата, у жителей отдаленных и труднодоступных районов, а также у моряков, которые в ближайшие дни будут находиться в плавании, было почти три недели.
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