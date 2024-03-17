РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Экс-глава ЦРУ Петреус: Киеву катастрофически не хватает людей на фронте, а бойцам за 40 лет

Экс-глава ЦРУ Петреус: Киеву катастрофически не хватает людей на фронте, а бойцам за 40 лет

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, дал интервью испанскому изданию la Stampa и сообщил о том, что кроме оружия и снарядов, ВСУ не хватает личного состава на фронте, а потому Киеву необходимо пересматривать подходы к призыву в армию.

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