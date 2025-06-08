Запретили Министр иностранных дел Латвии сообщила, что запретила въезд в страну на неопределенный срок российскому актеру Даниле Козловскому и рэперу Slimus (настоящее имя Вадим Мотылев).
Даниле Козловскому и Кристине Орбакайте запрещен въезд в Латвию. Почему?
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Да хватит уже про эту вонючую Прибалтику. Ее участь печальна. Нищие, озлобленные, очень туго соображающие селюки. Не нужны они нам. Пусть сгниют в нищете, на задворках фашистской европки. Просто мерзкое порождение эта чухна.
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12 час.
Владимир Алтайцев
Хватит уже пиарить подонка Козловского и Крысу пугалкину
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12 час.
ПавелЗзаварзин
Их и в Россию пускать нельзя... Какая от них польза? Дерьмо!
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11 час.
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