Даниле Козловскому и Кристине Орбакайте запрещен въезд в Латвию. Почему?

Elena Dmitrieva

Да хватит уже про эту вонючую Прибалтику. Ее участь печальна. Нищие, озлобленные, очень туго соображающие селюки. Не нужны они нам. Пусть сгниют в нищете, на задворках фашистской европки. Просто мерзкое порождение эта чухна.