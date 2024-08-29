В Курской, Белгородской и Воронежской областях объявили опасность атаки БПЛА

Политика как она есть

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской, Белгородской и Воронежской областях. Информация об этом появилась в Telegram-каналах врио и губернаторов регионов Алексея Смирнова, Вячеслава Гладкова и Александра Гусева.