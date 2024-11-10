Депутат Госдумы оценил заявление советника Трампа по вопросу Крыма

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости прокомментировал заявление советника Дональда Трампа об отказе США поддерживать Украину в вопросе Крыма.
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