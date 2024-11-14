Лавров: вопрос о переговорах с РФ будет решать не Зеленский

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью телеведущей Марине Ким для проекта «Новый мир», что вопрос о начале переговоров РФ и Украины будет решать не Владимир Зеленский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии