День мобилизации против ядерной войны отметят 29 января 2025 года Анна Чернышова29 января во всем мире отмечается День мобилизации против ядерной войны, посвященный годовщине принятия Делийской декларации.
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