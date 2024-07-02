Блогер Оксана Самойлова вышла в свет в платье с откровенным декольте

Жена рэпера Джигана появилась на публике в откровенном платье из пайеток без бюстгальтера. Блогер Оксана Самойлова приехала на вручение премии "25 самых стильных" и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.
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