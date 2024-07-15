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Песков сообщил об усиленной безопасности Путина

Песков сообщил об усиленной безопасности Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 15 июля, в ходе брифинга с журналистами проинформировал об обеспечении безопасности Владимира Путина на фоне покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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