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Смольский выиграл масс-старт Кубка Содружества, Халили стал третьим

Смольский выиграл масс-старт Кубка Содружества, Халили стал третьим

Антон Смольский одержал победу в масс-старте на пятом этапе Кубка Содружества 2024/25, преодолев 15 км с одним промахом.

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