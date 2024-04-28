Bloober Team признала, что ремейк Silent Hill 2 – это “самое важное испытание” для компа...

Bloober Team признала, что ремейк Silent Hill 2 – это “самое важное испытание” для компанииВ недавнем докладе для акционеров компания Bloober Team призналась, что ремейк Silent Hill 2 – это “самое важное испытание”, но при этом она очень рада и уверена в своих силах.
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