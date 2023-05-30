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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Почему в Москве не сработала воздушная тревога? Вопрос неудобный — ответ честный

Во время атаки беспилотников ни в Москве, ни в Подмосковье не звучала воздушная тревога. Почему, ведь нападение и власти, и военные официально подтвердили?  Рано утром пришла первая информация о дроне, который влетел в многоэтажку в Новой Москве.

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