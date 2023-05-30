Почему в Москве не сработала воздушная тревога? Вопрос неудобный — ответ честный

Во время атаки беспилотников ни в Москве, ни в Подмосковье не звучала воздушная тревога. Почему, ведь нападение и власти, и военные официально подтвердили? Рано утром пришла первая информация о дроне, который влетел в многоэтажку в Новой Москве.