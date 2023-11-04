Бойцы ВС РФ уничтожили немецкий танк Leopard на донецком направлении

РИАМО - 4 ноя. Подразделения «Южной» группировки войск совместно с авиацией и артиллерией ликвидировали живую силу и боевую технику 42-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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