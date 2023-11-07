Минфин поддержал электронный перевод ценных бумаг между брокерами

Министерство финансов поддержал поправки в законопроект «О рынке ценных бумаг», который позволит в электронном виде передавать сведения о ценных бумагах клиента от одного брокера к другому, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии