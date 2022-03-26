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Президент Федерации футбола Италии хочет убедить Манчини остаться в сборной после невыхода на ЧМ

Президент Федерации футбола Италии хочет, чтобы Роберто Манчини остался в сборной. Сегодня Габриэле Гравина встретится с тренером сборной Италии.

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