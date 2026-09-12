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Царьград

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Трамп признал, что США ведет шпионаж против Си Цзиньпина

Трамп признал, что США ведет шпионаж против Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп признал, что Вашингтон ведет шпионскую деятельность против Китая. Он отметил, что сохраняет хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, который через две недели посетит США для участия в официальном ужине.

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