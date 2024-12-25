Праздничный салат с курицей «Монарх». Всегда готовлю его на Новый Год

Салат «Монарх» — это изысканное блюдо, которое обещает удивить вас своим вкусом и презентацией. Этот салат часто становится центральным элементом праздничного стола и вполне может занять почетное место на вашем обеденном меню в любое время года.
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