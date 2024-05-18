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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Красноярске завели уголовное дело после драки игроков «Енисея» на базе отдыха

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболисты красноярского клуба подрались с семьей на базе отдыха и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт».

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