Только пять. Какие партии прошли в АКЗС по итогам трехдневных выборов

Две партии не смогли преодолеть необходимый рубеж "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия" - эти пять партий проходят в новый (девятый) созыв Алтайского краевого Законодательного собрания по итогам выборов, прошедших с 18 по 20 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD В российских школ...
- "Расцвет мракобес...
- Советские монумен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым