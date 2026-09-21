Только пять. Какие партии прошли в АКЗС по итогам трехдневных выборов

Две партии не смогли преодолеть необходимый рубеж "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия" - эти пять партий проходят в новый (девятый) созыв Алтайского краевого Законодательного собрания по итогам выборов, прошедших с 18 по 20 сентября.