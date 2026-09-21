Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Только пять. Какие партии прошли в АКЗС по итогам трехдневных выборов

Только пять. Какие партии прошли в АКЗС по итогам трехдневных выборов

Две партии не смогли преодолеть необходимый рубеж "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия" - эти пять партий проходят в новый (девятый) созыв Алтайского краевого Законодательного собрания по итогам выборов, прошедших с 18 по 20 сентября.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым