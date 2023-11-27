Подробно рассказываем о том, как правильно выбрать цвет и текстуру консилера под ваши потребности, а также об ошибках его использования.

Попав на рынок декоративной косметики, консилер прочно занял свое место в косметичке каждой, кто заботится о своем отражении в зеркале.
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