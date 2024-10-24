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Блог частного инвестора

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Инвесторы опасаются, что ЦБ перейдет к шагу 200 б.п. при повышении ставки

В среду давление на индекс RGBI сохранилось - доходность индекса выросла на 5 б.п. – до 18,14%.  Короткие годовые ОФЗ по доходности уже находятся на отметке 20%, однако инвесторы опасаются, что ЦБ вновь перейдет к шагу 200 б.

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