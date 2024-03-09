Зампостпреда при ООН Полянский заверил, что Россия не собирается ликвидировать президента УкраиныНе так давно на площадке ООН состоялось заседание Совета безопасности, во время которого первый зампостпреда России Дмитрий Полянский сделал важное заявление.
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