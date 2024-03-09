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Царьград

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Устранение Зеленского уже не за горами? Русский дипломат дал честный ответ

Устранение Зеленского уже не за горами? Русский дипломат дал честный ответ

Зампостпреда при ООН Полянский заверил, что Россия не собирается ликвидировать президента УкраиныНе так давно на площадке ООН состоялось заседание Совета безопасности, во время которого первый зампостпреда России Дмитрий Полянский сделал важное заявление.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Верно!  Такие как Зели и Галстукаеды, нужны нам живые и здоровые.  Подобные персонажи - доказательство всех преступлений.
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